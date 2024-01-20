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    Аризона — Нэшвилл: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.01.2024 в 23:00 начнется матч в НХЛ Аризона — Нэшвилл

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Аризона и Нэшвилл начнут матч в 23:00 в НХЛ, 20.01.2024.

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    Последний матч: «Нэшвилл» — «Аризона» 5:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аризона» — «Нэшвилл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нэшвилл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аризона — Нэшвилл.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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