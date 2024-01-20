начнут матч в 23:00 в НХЛ, 20.01.2024.

Последний матч: «Нэшвилл» — «Аризона» 5:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аризона» — «Нэшвилл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нэшвилл»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аризона — Нэшвилл.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам