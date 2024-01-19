начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 19.01.2024.

Последний матч: «Авангард» — «Спартак» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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