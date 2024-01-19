начнут матч в 17:00 в КХЛ, 19.01.2024.

Последний матч: «Металлург Мг» — «Адмирал» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Адмирал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Металлург Мг»).

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