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    Локомотив — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.01.2024 в 19:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Локомотив — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Локомотив и Амур начнут матч в 19:00 в регулярном сезоне КХЛ, 19.01.2024.

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    Последний матч: «Амур» — «Локомотив» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Амур». Коэффициент ставки — 1.93.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив — Амур.

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