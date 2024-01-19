ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джованни Рейна«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны
  • 23:55
    • «Наполи» разгромил «Фиорентину» в полуфинале Суперкубка Италии
  • 23:42
    • 1000 рублей в БетБум: как получить бесплатную ставку
  • 23:25
    • «Барселона» одержала волевую победу в Кубке Испании
  • 23:16
    • Официально: Хендерсон стал игроком «Аякса»
  • 21:26
    • Дубль Кагарлицкого помог «Ак Барсу» разгромить «Ладу»
    Все новости спорта

    Баффало — Чикаго: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.01.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Баффало — Чикаго

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 19.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Баффало — Чикаго в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Чикаго» — «Баффало» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Баффало»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Баффало — Чикаго.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли «Интеру» и «Лацио» 90 минут для определения победителя?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Джоковичу снова не хватит трех сетов?
  • Джокович — Этчеверри. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Московское «Динамо» справится с соперниками из Белоруссии?
  • «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 января
  • 18/01/2024 в 23:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 13:00
    •  3.88
  • Прогноз на матч Аванесян — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Андреева — Парри
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие