начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 17.01.2024.

Последний матч: «Северсталь» — «Трактор» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трактор» — «Северсталь». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Трактор»).

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