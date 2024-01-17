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    СКА — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.01.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ СКА — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    СКА и Амур начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 17.01.2024.

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    Последний матч: «Амур» — «СКА» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА» — «Амур» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Амур»).

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