В 03:00 17.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сиэтл» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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