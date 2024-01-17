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    Калгари — Аризона: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.01.2024 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Калгари — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 17.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Калгари — Аризона в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Аризона» — «Калгари» 2:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Калгари» — «Аризона». Коэффициент ставки — 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Калгари»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Аризона.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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