начнут матч в 04:30 в регулярном сезоне НХЛ, 17.01.2024.

Последний матч: «Сан-Хосе» — «Чикаго» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чикаго» — «Сан-Хосе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Чикаго»).

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