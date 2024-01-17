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    Авангард — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.01.2024 в 16:30 начнется матч в КХЛ Авангард — ЦСКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Авангард и ЦСКА начнут матч в 16:30 в КХЛ, 17.01.2024.

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    Последний матч: «ЦСКА» — «Авангард» 4:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.22.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Авангард»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — ЦСКА.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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