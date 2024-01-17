начнут матч в 16:30 в КХЛ, 17.01.2024.

Последний матч: «ЦСКА» — «Авангард» 4:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Авангард»).

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