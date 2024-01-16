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    Вегас — Нэшвилл: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.01.2024 в 02:00 начнется матч в НХЛ Вегас — Нэшвилл

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 16.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Вегас — Нэшвилл в НХЛ.

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    Последний матч: «Нэшвилл» — «Вегас» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вегас» — «Нэшвилл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Вегас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Нэшвилл.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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