начнут матч в 19:00 в регулярном сезоне КХЛ, 16.01.2024.

Последний матч: «Металлург Мг» — «Торпедо» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Торпедо»).

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