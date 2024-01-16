ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур Бетербиев и Каллум СмитБетербиев нокаутировал очередного британца. Смит показал очень слабый бокс
    Все новости спорта

    Спартак — Витязь: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.01.2024 в 19:30 начнется матч в КХЛ Спартак — Витязь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Спартак и Витязь начнут матч в 19:30 в КХЛ, 16.01.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Витязь» — «Спартак» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Витязь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Спартак»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Спартак — Витязь.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» уверенно переиграть «Сассуоло»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Победная серия «Магнитки» не прервется в Нижнем Новгороде?
  • «Торпедо» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Бордалас со своим «Хетафе» затопчет соперника
  • «Хетафе» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бристоль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие