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    Сент-Луис — Филадельфия: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.01.2024 в 04:00 начнется матч в НХЛ Сент-Луис — Филадельфия

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сент-Луис и Филадельфия начнут матч в 04:00 в НХЛ, 16.01.2024.

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    Последний матч: «Сент-Луис» — «Филадельфия» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Филадельфия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Филадельфия.

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