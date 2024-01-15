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    Торонто — Детройт: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.01.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Торонто — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Торонто и Детройт начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 15.01.2024.

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    Последний матч: «Детройт» — «Торонто» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Детройт»).

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