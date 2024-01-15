начнут матч в 21:00 в НХЛ, 15.01.2024.

Последний матч: «Питтсбург» — «Сиэтл» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питтсбург» — «Сиэтл». Коэффициент ставки — 2.84 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:5 (победит «Сиэтл»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Питтсбург — Сиэтл.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам