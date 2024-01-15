начнут матч в 16:30 в регулярном сезоне КХЛ, 15.01.2024.

Последний матч: «Лада» — «Барыс» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барыс» — «Лада». Коэффициент ставки — 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Лада»).

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