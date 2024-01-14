начнут матч в 14:00 в КХЛ, 14.01.2024.

Последний матч: «Металлург Мг» — «Спартак» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 3.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Спартак»).

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