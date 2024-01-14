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    Оттава — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.01.2024 в 00:00 начнется матч в НХЛ Оттава — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 00:00 14.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Оттава — Сан-Хосе в НХЛ.

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    Последний матч: «Оттава» — «Сан-Хосе» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 4.48.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:5.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 5:5.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Сан-Хосе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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