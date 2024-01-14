В 00:00 14.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Оттава» — «Сан-Хосе» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 4.48 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:5. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 5:5.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Сан-Хосе.

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