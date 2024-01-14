ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Одилон КоссунуТоп-клубам на заметку. Десять молодых звезд Кубка Африки-2023
  • 01:06
    • Кот-д'Ивуар переиграл Гвинею-Бисау в стартовом матче Кубка африканских наций
  • 00:41
    • «Интер» на выезде разгромил «Монцу»
  • 22:50
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла»
  • 22:30
    • «Боруссия» разгромила «Дармштадт», Санчо отметился ассистом
  • 21:00
    • «Монако» проиграл «Реймсу», у Головина — ассист
    Все новости спорта

    Монреаль — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.01.2024 в 03:00 начнется матч в НХЛ Монреаль — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Монреаль и Эдмонтон начнут матч в 03:00 в НХЛ, 14.01.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Монреаль» — «Эдмонтон» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монреаль» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Монреаль»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Эдмонтон.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Командам не хватит 90 минут?!
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Нефтехимик» даст бой фавориту на домашнем льду
  • «Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Магнитка» воспользуется плохой формой «Спартака»?
  • «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 14 января
  • 13/01/2024 в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Южная Корея — Бахрейн
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие