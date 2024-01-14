В 10:00 14.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Адмирал» — «Сибирь» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адмирал» — «Сибирь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Сибирь»).

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