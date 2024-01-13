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    Автомобилист — Лада: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.01.2024 в 14:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Автомобилист — Лада

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Автомобилист и Лада начнут матч в 14:30 в регулярном сезоне КХЛ, 13.01.2024.

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    Последний матч: «Лада» — «Автомобилист» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Автомобилист» — «Лада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Лада»).

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