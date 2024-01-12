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    Вегас — Бостон: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.01.2024 в 06:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вегас — Бостон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 06:00 12.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Вегас — Бостон в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Вегас» — «Бостон» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Бостон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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