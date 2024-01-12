начнут матч в 03:00 в НХЛ, 12.01.2024.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Детройт» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Детройт» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Эдмонтон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Детройт — Эдмонтон.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам