начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 11.01.2024.

Последний матч: «Сочи» — «Металлург Мг» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Металлург Мг»).

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