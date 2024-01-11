ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Брынцев — защитник «Амура»Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф
  • 13:07
    • Игроки сборной Гамбии потеряли сознание во время полета на Кубок Африки
  • 12:35
    • «Зенит» интересуется нападающим «Флуминенсе»
  • 11:44
    • Источник: Бензема может перейти в «Пари Сен-Жермен»
    Все новости спорта

    Металлург Мг — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.01.2024 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Металлург Мг — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Металлург Мг и Сочи начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 11.01.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Сочи» — «Металлург Мг» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Металлург Мг»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Металлург Мг — Сочи.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Осасуна» забьют друг другу?!
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Ждем много голов
  • «Ювентус» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Столичное дерби подарит много заброшенных шайб?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие