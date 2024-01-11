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    Лада — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.01.2024 в 18:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Лада — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 18:00 11.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Лада — Локомотив в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Локомотив» — «Лада» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лада» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лада»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Локомотив.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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