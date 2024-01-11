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    Даллас — Миннесота: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.01.2024 в 03:30 начнется матч в НХЛ Даллас — Миннесота

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Миннесота начнут матч в 03:30 в НХЛ, 11.01.2024.

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    Последний матч: «Миннесота» — «Даллас» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота». Коэффициент ставки — 1.87.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Даллас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Миннесота.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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