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    Виннипег — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.01.2024 в 04:00 начнется матч в НХЛ Виннипег — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Виннипег и Коламбус начнут матч в 04:00 в НХЛ, 10.01.2024.

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    Последний матч: «Коламбус» — «Виннипег» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виннипег» — «Коламбус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Виннипег»).

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