начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 10.01.2024.

Последний матч: «Флорида» — «Сент-Луис» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Луис» — «Флорида». Коэффициент ставки — 1.64 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Флорида»).

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