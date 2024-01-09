ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ Трансферный дайджест. 2-8 января
  • 01:15
    • «Манчестер Юнайтед» всухую обыграл «Уиган» в матче 1/32 финала Кубка Англии
    Все новости спорта

    Миннесота — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.01.2024 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Миннесота — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Миннесота и Даллас начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 09.01.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Миннесота» — «Даллас» 3:8. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Миннесота» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Миннесота»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Даллас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «Мидлсбро» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Способен ли «Барыс» на сенсацию в Казани?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Локомотив» добьется успеха в рамках непростого выезда?
  • «Металлург» Мг — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 9 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эшторил — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Хатайспор — Газиантеп
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Кайсериспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие