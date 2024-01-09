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    Филадельфия — Питтсбург: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.01.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Филадельфия — Питтсбург

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 09.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Филадельфия — Питтсбург в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Филадельфия» — «Питтсбург» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Питтсбург»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Питтсбург.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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