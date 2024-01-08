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    Анахайм — Детройт: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.01.2024 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Анахайм — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 08.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Анахайм — Детройт в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Детройт» — «Анахайм» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анахайм» — «Детройт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Детройт»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Детройт.

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