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    Амур — Сибирь: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.01.2024 в 10:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Амур — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 10:00 08.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Амур — Сибирь в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч: «Сибирь» — «Амур» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Амур» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Сибирь»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Амур — Сибирь.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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