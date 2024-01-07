ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США — победитель МЧМ-2024Молодежный чемпионат мира по хоккею-2024: 10 главных выводов
  • 22:26
    • Кубок Англии: «Челси» разгромил «Престон», «Астон Вилла» справилась с «Мидлсбро»
  • 20:21
    • Лаутаро Мартинес: Я близок к продлению контракта с «Интером»
  • 19:55
    • Дубль Депая принес «Атлетико» победу в матче Кубка Испании с «Луго»
  • 19:01
    • Сборная Германии вышла в финал United Cup
  • 18:34
    • Вальнес победил в масс-старте на «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    Эдмонтон — Оттава: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.01.2024 в 06:00 начнется матч в НХЛ Эдмонтон — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Эдмонтон и Оттава начнут матч в 06:00 в НХЛ, 07.01.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Эдмонтон» — «Оттава» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Оттава». Коэффициент ставки — 1.79.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Оттава.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Арсенал» даже без Салаха?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • СКА готов вернуться к победам после недавнего промаха?
  • СКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Барбастро» отдаст все силы в главном матче в своей истории
  • «Барбастро» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Ревель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие