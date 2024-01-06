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    Вашингтон — Каролина: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.01.2024 в 03:00 начнется матч в НХЛ Вашингтон — Каролина

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 06.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Вашингтон — Каролина в НХЛ.

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    Последний матч: «Каролина» — «Вашингтон» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Каролина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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