начнут матч в 17:00 в КХЛ, 05.01.2024.

Последний матч: «Локомотив» — «СКА» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «СКА»).

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