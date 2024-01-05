начнут матч в 13:30 в регулярном сезоне КХЛ, 05.01.2024.

Последний матч: «Салават Юлаев» — «Сибирь» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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