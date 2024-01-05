В 03:00 05.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Чикаго» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Чикаго». Коэффициент ставки — 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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