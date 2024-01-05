начнут матч в 03:00 в НХЛ, 05.01.2024.

Последний матч: «Филадельфия» — «Коламбус» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Филадельфия» — «Коламбус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Филадельфия»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Коламбус.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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