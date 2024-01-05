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    Даллас — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.01.2024 в 04:00 начнется матч в НХЛ Даллас — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 05.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Даллас — Колорадо в НХЛ.

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    Последний матч: «Даллас» — «Колорадо» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Даллас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Колорадо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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