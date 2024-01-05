В 03:00 05.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Питтсбург» — «Бостон» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бостон» — «Питтсбург». Коэффициент ставки — 2.18 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Питтсбург»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бостон — Питтсбург.

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