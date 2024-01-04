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    Анахайм — Торонто: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.01.2024 в 05:00 начнется матч в НХЛ Анахайм — Торонто

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Анахайм и Торонто начнут матч в 05:00 в НХЛ, 04.01.2024.

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    Последний матч: «Торонто» — «Анахайм» 7:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анахайм» — «Торонто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Торонто»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Торонто.

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