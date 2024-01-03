В 03:00 03.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.61 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Каролина»).

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