начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 03.01.2024.

Последний матч: «Барыс» — «Локомотив» 0:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Барыс»).

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