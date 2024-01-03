начнут матч в 04:00 в НХЛ, 03.01.2024.

Последний матч: «Даллас» — «Монреаль» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Монреаль». Коэффициент ставки — 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Даллас»).

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