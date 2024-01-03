начнут матч в 14:00 в регулярном сезоне КХЛ, 03.01.2024.

Последний матч: «Салават Юлаев» — «Авангард» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Салават Юлаев»).

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