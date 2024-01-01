ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» не проигрывает в течение пяти матчейПерестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока
  • 16:37
    • Официально: Бералдо — игрок «ПСЖ»
  • 20:29
    • Хачанов и Рублев одержали первую победу на турнире ATP в Гонконге в парном разряде
    Все новости спорта

    Сиэтл — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.01.2024 в 23:00 начнется матч в НХЛ Сиэтл — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Вегас начнут матч в 23:00 в НХЛ, 01.01.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Вегас» — «Сиэтл» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.61.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Вегас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Вегас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды забьют друг другу
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Надаль проиграет Тиму в первом матче после возвращения?
  • Тим — Надаль. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • В плей-офф раунд Канада войдет уверенно
  • Канада — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 1 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тим — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Хетафе — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Словакия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие