начнут матч в 23:00 в НХЛ, 01.01.2024.

Последний матч: «Вегас» — «Сиэтл» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.61 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Вегас»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Вегас.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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