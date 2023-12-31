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    Баффало — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    31.12.2023 в 01:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Баффало — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Баффало и Коламбус начнут матч в 01:00 в регулярном сезоне НХЛ, 31.12.2023.

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    Последний матч: «Баффало» — «Коламбус» 4:9. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Баффало — Коламбус.

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