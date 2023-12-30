начнут матч в 04:00 в НХЛ, 30.12.2023.

Последний матч: «Колорадо» — «Сент-Луис» 2:8. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Луис» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Колорадо»).

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