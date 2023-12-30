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    Сент-Луис — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.12.2023 в 04:00 начнется матч в НХЛ Сент-Луис — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сент-Луис и Колорадо начнут матч в 04:00 в НХЛ, 30.12.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Колорадо» — «Сент-Луис» 2:8. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Луис» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Колорадо»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Колорадо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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